Yeni açılan T14 Tüneli'nde facianın eşiğinden dönüldü! Her taraf paramparça oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeni açılan T14 Tüneli'nde facianın eşiğinden dönüldü! Her taraf paramparça oldu

Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan 39 tünelden biri olan T14 Tüneli içinde çökmeler başlarken, tünel ulaşıma kapatılarak alternatif yol açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı.

Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana gelirken, 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar artmaya devam etti.

BETON BLOKLAR KARAYOLUNA DÜŞTÜ

Tünelde bugün sabah saatlerinde tünel içinde çökmeler yaşanırken, beton bloklar düşüp karayoluna trafiğe kapattı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Şans eseri çökme anında tünelden araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçerken, T14 tüneli için yapılan alternatif yolun ulaşıma açıldığı öğrenildi.

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