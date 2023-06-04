Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Yeni Aile ve Hizmetler Bakanı kim olacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası belli oldu. Peki ama Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Mahinur Özdemir Göktaş 1982 yılında Brüksel'de dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor. Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi.

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