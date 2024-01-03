Yeni Akit hükümeti eleştirdi. Hayırdır inşallah

Yeni Akit gazetesi, ilginç bir şekilde hükümeti eleştiren bir manşete imza attı.

2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üreticide takip edilen 33 ürünün 29’unda fiyat artarken, 4 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Yeni Akit gazetesi ise “Devletin olaya el atmamasına insan hayret ediyor! Üretici ile market arasındaki fark yüzde 408” ifadeleriyle hükümeti eleştiren bir başlık attı.

Haberin devamında ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıklamalarına yer verildi.

Marketlerde en çok fiyat artışı yüzde 156,3 ile kabağa geldi. Kabak, yeşil soğan, maydanoz, zeytinyağı ve patlıcan gibi ürünlerin fiyatları yüzde 140'ın üzerinde arttı.

2023 yılında üretici fiyatlarının yükselmesinin nedenlerinden biri, üretim maliyetlerinin artmasıydı. Girdi fiyatları, işçilik, taşıma, ambalajlama, depolama gibi kalemler, üretici fiyatlarını etkiledi.

Geçen yıla göre üretimi düşen kabak, zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzüm, fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. Üretimi artan narenciye ve kuru soğan ise, maliyet artışına rağmen fiyatı düşen ürünler oldu.