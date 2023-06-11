Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir

Yeni Akit yazarı İlhan Oral İstanbul Sözleşmesini savunan Özlem Zengin’i “Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir” sözleriyle hedef aldı.

Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir

Editör: Sami Gürel

Yeni Akit yazarı İlhan Oral, AKP Grup başkanvekili Özlem Zengin’i hedef aldı. Oral yazısında, İstanbul Sözleşmesi'ni savunması nedeniyle partisi içinde eleştirilen Özlem Zengin’in partiden tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti.

“FUHUŞ TEŞKİLATINI SAVUNUYOR”
“Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir” diyerek Zengin’i hedef alan Oral, yazısında, “Haberlere bakılırsa bu hanımefendinin bir hayli falsosu ve sabıkası görülmektedir. Her eylem ve konuşmasını CHP alkışlıyormuş!? LGBT gibi bir gayri meşru fuhuş teşkilatını savunduğu kayıtlarda görülüyor ve dillerde konuşuluyormuş.

“AK PARTİYE YUTULMAZ BİR LOKMADIR”
Buna rağmen partide ileri düzeyde rağbet görüyor. Herkesin şahid olduğu gibi “İstanbul sözleşmesini” bizzat Başkan Erdoğan kaldırdı. Bu gerçek karşısında âdeta açıkça sırıtan bir tezat vardır. Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi “İstanbul sözleşmesini” savunacak. Burada elbette açıkça sırıtan bir tezat vardır. Normal değildir. Böyle bir gelişme Ak Partiye yutulmaz bir lokmadır” ifadelerini kullandı.

Oral yazısının ilgili bölümünde ayrıca, “Onun için Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir. Aksi takdirde en azından yönetim ile Ak Partiye yürekten katılarak destek veren irade arasında kırgınlık fitnesine sebep oluyor. Aslında bu tür kırgınlıklar Ak Partiyi, ittifaklara mecbur etmiştir. Ak Partinin kuruluşunda hasbî ve gönüllüler, böyle bir destek arama ihtiyacı hissetmeden tek başına iktidar yolunu açmıştı. Onların yerini alan bazı kadrolar, çıkar sağlama derdine düştüler. Çıkarlarını ve siyasî ikballerini garanti etmeye ağırlık veren kesimler, gönüllü kesimi ötekileştirdiler. Ondan sonra da kırgınlıklar baş gösterdi” diye yazdı.

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