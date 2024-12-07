Yeni aldıkları evi temizlemeye gidiyordu! Eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yeni aldıkları evi temizlemeye gidiyordu! Eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Mersin'de yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak eşi Zafer Çakmak tarafından sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürüldü.

Mersin'de Zafer Çakmak (46), yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldıkları evi temizlemeye giden 2 çocuk annesi Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Zafer Çakmak, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başına ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yeni aldıkları evi temizlemeye gidiyordu! Eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Yeni aldıkları evi temizlemeye gidiyordu! Eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Yeni aldıkları evi temizlemeye gidiyordu! Eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Son Haberler
Cephanelik gibi otomobil
Cephanelik gibi otomobil
Yalova'da DEAŞ operasyonu: Tutuklandılar
Yalova'da DEAŞ operasyonu: Tutuklandılar
Yeni salgın paniği! ABD'de salatalıktan bulaşan salgın 68 kişiyi hastanelik etti
Yeni salgın paniği!
Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'den başbakan adayı
Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'den başbakan adayı
Uyuşturucu tacirini şüpheli hareketleri ele verdi
Uyuşturucu tacirini şüpheli hareketleri ele verdi