Yeni Bakanlar Memişoğlu ve Kurum TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Memişoğlu ve Kurum yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki'nin yerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Murat Kurum atandı. Her iki bakan, devir teslim törenlerinin ardından TBMM'ye gelerek yemin etmek için Meclis'e geldiler. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve diğer milletvekilleri tarafından karşılandılar.

"AFETLERDE MİLLETİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, göreve yeniden atanmasının ardından yaptığı açıklamada, daha önceki çalışmalarına atıfta bulunarak, "Geçmişte ne yaptıysak, onu daha da ileriye taşıyacağız. Daha çok çalışacak, daha fazla özveride bulunacak ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Afetlerde milletimizi yalnız bırakmayacağız ve bayrağı daha da yükseğe taşıyacağız," dedi ve Allah'tan utandırılmamayı diledi.

"HER ŞEY HAYAL İLE BAŞLIYOR"

Kurum, görev beklemediğini, önüne gelen işi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirtti. Afetlerden etkilenen illerde ve Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini, çevre konusundaki hassasiyetlerini koruyacaklarını ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

"ALLAH MAHCUP ETMESİN"

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Bayrak değişimi oldu, hayırlı olsun. Allah bizi milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve devletimize mahcup etmesin," temennisinde bulundu. Daha sonra, Genel Kurul oturumuna geçildi ve Meclis Başkan Vekili Bozdağ, atamalarla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okudu. Bozdağ, Murat Kurum'un milletvekilliği görevinin sona erdiğini belirtti ve Memişoğlu ile Kurum'u yemin etmeleri için kürsüye davet etti.

Her iki bakan yeminlerini ettikten sonra, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tebrik edildiler.