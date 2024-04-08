Yeni belediye başkanı makam araçlarını satışa çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni belediye başkanı makam araçlarını satışa çıkardı
Hatay’ın Defne ilçesinde seçimi kazanan CHP'li Halil İbrahim Özgün, göreve başlamasının ardından ‘ilk icraat’ olarak belediyenin tüm makam araçlarını satışa çıkardı.

Hatay'ın Defne'de ilçesinde sandıktan çıkan oyların yüzde 45.83'ünü alarak seçimi kazanan CHP'li yeni Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, tüm makam araçlarını satışa çıkardı.

Özgün, sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklamada, "Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik” dedi.

Özgün, şu ifadeleri kullandı:

“BEN DAHİL HİÇ KİMSENİN MAKAM ARACI KULLANMASINI İSTEMİYORUZ”

"Değerli Defneliler merhaba. Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Bunların dışında da daha önceki belediye başkanımızın kiralık olarak kullandığı daha yeni ve daha lüks bir araç vardı. O aracı da iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkarıyoruz. Bu araçları satacağız. Parasını da belediyeye alacağız. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu icraatımız Defnemize hayırlı olsun."

Son Haberler
Denizli’de otomobil ile motosiklet şarampole devrildi: 3 ölü Yaşam
Denizli’de otomobil ile motosiklet şarampole devrildi: 3 ölü
Hizmeti herkes alsın istiyorum Yazarlar
Hizmeti herkes alsın istiyorum
Merkezi iktidarın provası yerel yönetimde yapılır Yazarlar
Merkezi iktidarın provası yerel yönetimde yapılır
Marka Algısı Yazarlar
Marka Algısı
AKP’nin Önümüzdeki Dört Senesi Yazarlar
AKP’nin Önümüzdeki Dört Senesi
Bütün belediyelere eşit yaklaşacakmış... İnanalım mı? Yazarlar
Bütün belediyelere eşit yaklaşacakmış... İnanalım mı?
İsrail gübresi ve milliyetçilik! Yazarlar
İsrail gübresi ve milliyetçilik!