Yeni belediye başkanı makam araçlarını satışa çıkardı

Hatay'ın Defne'de ilçesinde sandıktan çıkan oyların yüzde 45.83'ünü alarak seçimi kazanan CHP'li yeni Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, tüm makam araçlarını satışa çıkardı.

Özgün, sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklamada, "Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik” dedi.

Özgün, şu ifadeleri kullandı:

“BEN DAHİL HİÇ KİMSENİN MAKAM ARACI KULLANMASINI İSTEMİYORUZ”

"Değerli Defneliler merhaba. Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Bunların dışında da daha önceki belediye başkanımızın kiralık olarak kullandığı daha yeni ve daha lüks bir araç vardı. O aracı da iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkarıyoruz. Bu araçları satacağız. Parasını da belediyeye alacağız. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu icraatımız Defnemize hayırlı olsun."