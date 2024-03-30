Yeni bir Boeing faciası son dakikada önlendi

Kaynak: Raws Alerts
Yeni bir Boeing faciası son dakikada önlendi
İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkıp ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na giden United Airlines'in Boeing 787 uçağı, aşırı türbülans nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Bu sabah saatlerinde İsrail'den ABD'ye gitmekte olan bir Boeing 787 uçağı, şiddetli bir türbülansa yakalandığını, uçakta hafif hasarların baş gösterdiğini ve 22 yolcusunun da yaralandığını anons ederek söz konusu gerekçelerden ötürü acil iniş talebinde bulundu. Yetkililer tarafında New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak neyse ki sağ sağlim iniş yapabildi.

Varmayı planladığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 120 km uzağındaki New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan uçakta 319 yaralı vardı. Şiddetli türbülans sonrasında yaralanan 22 yolcunun 15'i olay yerinde tedavi edilirken 7'i hastaneye sevk edildi. United Airlines tarafından yapılan açıklamada hastaneye sevk edilenlerin durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçlı tutulacağı bilgisi verildi.

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