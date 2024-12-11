Yeni bir kelebek türü daha tehdit altındaki türler listesine alınıyor

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, yıllardır çevrecilerin uyarıda bulunduğu kral kelebeklerini tehdit altındaki türler listesine alma kararı aldı. Bu karar, gelecek yıl halkın görüşüne sunulacak.

Servis Müdürü Martha Williams, kral kelebeklerinin Kuzey Amerika’da hem çocuklar hem de yetişkinler için büyüleyici bir tür olduğunu belirterek, “Bu kelebek, doğanın kırılgan ama dirençli yapısını simgeliyor,” dedi.

TÜRLERİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

ABD Tehdit Altındaki Türler Yasası’na göre listede yer alan türlerin öldürülmesi, taşınması veya yaşam alanlarının kalıcı şekilde değiştirilmesi yasaklanıyor. Ancak kral kelebekleri için bazı istisnalar yapılacak. Örneğin, 250’den az kelebek eğitim amaçlı taşınabilecek ve tırtılların besin kaynağı olan sütleğen bitkilerinin kaldırılmasına izin verilecek.

Bu süreçte ayrıca Kaliforniya kıyılarındaki 7 ilçede yer alan 1.779 hektarlık alan, kral kelebeklerinin kış göçü için kritik yaşam alanı olarak belirlenecek. Bu alanların yok edilmesi veya zarar görmesi yasaklanacak.

POPÜLASYONDAKİ DÜŞÜŞ VE NEDENLERİ

Kral kelebeklerinin sayısı son yıllarda hızla azalıyor. Meksika’daki Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) verilerine göre, 2023-2024 döneminde bu kelebeklerin kışladığı alanlar %59 oranında küçüldü. Kaliforniya ve Arizona'daki göç yollarında yapılan sayımlar, son 25 yılda popülasyonun %81 oranında azaldığını ortaya koydu.

Çevreciler, bu azalmanın iklim değişikliği, tarım alanlarının genişlemesi ve sütleğenlerin azalması gibi sebeplerden kaynaklandığını vurguluyor. İklim değişikliği, sıcaklıkların artmasıyla sütleğenlerin kutuplara doğru kaymasına yol açabilir. Bu da kelebeklerin daha uzun mesafelere göç etmesine, dolayısıyla üreme sürelerinin kısalmasına neden olabilir.

GELECEK İÇİN UMUT

Kral kelebeklerinin doğrudan yok olma tehlikesi altında olmadığı belirtilse de Batı Amerika’daki popülasyonun 2080 yılına kadar %95 oranında tükenme riski taşıdığı ifade ediliyor. Doğu Amerika’daki nüfusun ise %57 ila %74 arasında tükenme riski bulunuyor.

Çiftçiler ve çevreciler arasında iş birliğinin önemini vurgulayan uzmanlar, gönüllü koruma çabalarının artırılması gerektiğini savunuyor. ABD’nin bu kararı, küresel olarak göç eden türlerin korunmasına yönelik daha geniş bir farkındalık yaratabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

90 günlük halk yorum süreciyle başlayacak olan bu öneri, kral kelebekleri için daha geniş koruma önlemleri alınmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bu adımın tarım sektörüne olası etkileri ve uygulanabilirliği konusunda tartışmalar devam ediyor. ABD’nin 2025 yılına kadar öneriyi yasalaştırması bekleniyor.

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