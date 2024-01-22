Yeni bir medya grubu kuruldu. İşte logosu ve yeni yönetim kadrosu

Kaynak: TV100
Yeni bir medya grubu kuruldu. İşte logosu ve yeni yönetim kadrosu
Yönetim Kurulu Başkanlığını Necat Gülseven'in üstlendiği Gülseven Medya Grubu yeni logosu ile yayın hayatına başladı. Bünyesinde birçok televizyon kanalı, radyo ve internet sitesi barındıran Gülseven Medya Grubu yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Necat Gülseven'in üstlendiği Gülseven Medya Grubu yeni logosu ile yayın hayatına başladı. Bünyesinde Tv100 gibi önemli bir haber kanalı ve Show Radyo ile Radyo Viva gibi alanında öncü radyoları, Bizimev Tv, tv100.com ve Medyatava.com'u barındıran Gülseven Medya Grubu yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

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MEDYA GRUP BAŞKANI ALİCAN DEĞER OLDU

Tamamen modern bir medya merkezi olarak inşa edilen 13 bin metrekarelik yeni ultra akıllı binasına taşınan Gülseven Medya Grubu'nun Medya Grup Başkanlığı görevine Tv100'ün kurucu Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer getirildi.

Kariyerinde Show Haber Genel Yayın Yönetmenliği de yapan Alican Değer meslekteki 39'uncu yılını dolduruyor. Alican Değer 5 yıldır yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliğini çalışma arkadaşı Tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e devretti.

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TV100 GENEL YAYIN YÖNETMENİ DENİZ GÜREL OLDU

2005 yılında çalışmaya başladığı Hürriyet Ankara büroda temsilci yardımcılığı yapan Deniz Gürel 2022 yılından bu yana Tv100 Ankara temsilciliği yapmaktaydı. Birçok önemli haberin altında imzası olan Gürel, televizyon yorumları ve son dakika haberleriyle hafızalarda yer ediniyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Ayrıca yeni logosunu kamuoyuna duyuran Gülseven Medya Grubu'nun yeni atılımlar içerisinde olduğu ifade ediliyor. Grubun kısa zaman içerisinde bir eğlence bir de ekonomi kanalı kuracağı öğrenildi. Hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında biri spor, biri ekonomi olmak üzere iki de internet sitesi yer alıyor.

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