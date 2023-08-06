Yeni çıkan İncir'in fiyatı cep yaktı

Eskiden sokak arasında dalında olup kimsenin yemediği İncir'in fiyatı cep yaktı. Sosyal medyada pazardan aldığı İncir'e ödediği fiyata şaşıran vatandaş, "20 yıl önce bu parayla çeyrek altın alıyorduk." yorumunu yaptı.

Yeni çıkan İncir'in fiyatı cep yaktı

Sosyal medyada bir vatandaşın pazardan aldığı 11 adet İncir’i çekip, kişisel hesabından paylaşması sonrasında yaptığı yorum bir yandan güldürüp, diğer yandan da düşündürücü cinsten oldu.

Poşetinin içindeki incirlerin pahalı olmasından dert yanan vatandaş, “Bugün pazarda 11 tane incire 40 TL para verdim. 20 yıl önce bu parayla çeyrek altın alıyorduk. Neyse, erkek erkeğe evlensek daha mı iyiydi?” yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan ve AKP tarafından kazanılması sonrasında durmak bilmeyen zamlara her gün yenisi eklenirken, vatandaşların isyanı da durmak bilmiyor.

Mevcut hükümetin, seçim öncesindeki propaganda döneminde muhalefeti kastederek, “Bunlar gelirse erkek erkeğe evlilikler olur” söylemine atıfta bulunması da dikkat çekti.

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