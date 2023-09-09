Dermatolog Dr. Whitney Bowe tarafından paylaşılan skin cycling cilt bakımı trend haline geldi. Skin cycling uygulamasına dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır?

SKIN CYCLING NEDİR? SKIN CYCLING NASIL UYGULANIR?

Dr. Whitney Bowe tarafından ortaya atılan bu terim aslında basit bir cilt bakım rutininden bahsediyor. ‘Skin Cycling’de yapmanız gereken 4 farklı uygulamayı döngü halinde devam ettirmek.

Yalnızca akşam uygulamanız gereken bu yöntemde 4 akşam 4 farklı cilt bakımı rutini uygulamanız öneriliyor.

1. Gece: Eksfoliasyon

Cildiniz temizledikten sonra peeling uygulayın. Peelingler tanecikli ise onların yerine asitli peelingler tercih etmelisiniz. Son olarak nemlendirici ile rutini tamamlayın.

2. Gece: Retinoid

Cildinizi temizledikten ve nemlendirdikten sonra retinoid veya retinol içeren bir ürün kullanın.

3. ve 4. Gece: İyileşme

Bu adımda cildin onarılmasına odaklanıyoruz. Cildinizi temizledikten sonra cildin kendini toparlamasına yönelik ürünler kullanmalısınız. Asit ve retinol içeren ürünlerden uzak durmalısınız.

4. geceden sonraki gün, ilk günkü rutine geri dönün.

Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli şey hassas bir cilde sahipseniz hem peeling hem de retinol içeren ürünler alerjik ve kuru ciltlerde tahrişe neden olabileceği için ürün seçiminde dikkatli olmak oldukça faydalı olacaktır.