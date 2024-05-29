Yeni Delhi tarihin en yüksek sıcaklığını gördü

Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yeni Delhi'deki Mungeshpur Hava Durumu İstasyonu'nda bugün ölçülen 52,9 derecelik sıcaklığın, şehir tarihinde görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Ülkenin diğer bölgelerinde de sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Bazı kentlerde 49 derecenin üzerine çıkarken, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde sıcaklık 50,5 dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin kuzeybatısı ve merkezi eyaletlerinde sıcaklığın 30 Mayıs'tan sonra azalması bekleniyor.

Yeni Delhi'deki artan sıcaklık, enerji talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Başkentte yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle IMD, 21 Mayıs'ta Yeni Delhi ve çevresinde 5 günlük "kırmızı alarm" vermişti. Bugün ise Yeni Delhi'ye bağlı bölgelerde dün 49,9 dereceye kadar sıcaklık ölçüldüğü bildirilmişti.