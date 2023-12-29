Yeni ekonomi kanalı geliyor. Yayına başlayacağı tarih belli oldu

Yeni yılda yeni bir kanal geliyor. TV100’ün de dahil olduğu 3N medya grubuna yeni bir ekonomi kanalı geliyor.

Öte yandan medya grubu yeni yerine Ocak ayında geçecek. Medya grubunda tüm radyolar, TV kanalları ve internet siteleri ise İstanbul Mecidiyeköy’deki plazada yayına devam edecek.

3N medya grubunun yeni merkezi 11 kat ve 13 bin metrekare üzerinde kurulu olduğu öğrenildi. Yeniden tasarlanan binada 500’ü aşkın kişinin de çalışacağı bildirildi.

Binada TV stüdyolarından radyo stüdyolarına, kurgu altyapısından internet sitelerinin çalışma alanlarına kadar bir çok yenilik olacak.

TV100, Bizimev tv, Show Radyo, Radyo Viva, tv100.com.tr ve medyatava.com’a, 3N Medya grubuna yeni ekonomi kanalı gelecek.

Kanalın isim ve logo çalışmaları debam ediyor. Ancak kanalın Mart ayında yayına başlayacağı da öne sürüldü. .

Kreatif ajanslar tarafından isim ve logo çalışmaları yapılan kanalın mart ayında izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.