Yeni emekli olacaklar dikkat! Prim günü fark etmeden herkes bu rakamı alacak

Prim gün sayısı ne olursa olsun, emeklilikte bağlanan maaşlar, yeni emekli taban maaşına tamamlanacak.

Yeni düzenlemenin beraberinde Ocak 2025 tarihine kadar emekli olacak vatandaşlar en az 12.500 lira tutarında bir maaş alacak.

EMEKLİ ZAMLARI BELİRLENDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24,73 oranında, memur emeklileri için ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 19,31 oranında artış yapıldı. Buna ek olarak, 4A ve 4B statüsündeki emekliler için en düşük maaş 10 bin TL’den yüzde 25 artışla 12.500 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, milyonlarca kişinin emekli maaşında önemli bir değişikliğe yol açtı.

YENİ EMEKLİLER İÇİN MİNİMUM 12.500 TL MAAŞ

Yılda iki kez yapılan emekli maaşı zamları, enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak 2025’e kadar emekli olacak kişiler, bu yeni taban maaş uygulamasından faydalanacak. Emekli kök maaşı 12.500 TL’nin altında olanlar da bu rakama yükseltilecek ve Ocak ayındaki enflasyon artışı sonrasında kök maaşları bu tutarın altında kalsa bile, aynı miktarı almaya devam edecekler. Eğer en düşük emekli maaşı yeniden artırılırsa, ödemeleri de bu doğrultuda güncellenecek.

DUL VE YETİM AYLIKLARINDA ARTIŞ

En düşük emekli maaşının artırılması, dul ve yetim aylıklarında da bir yükselişe yol açtı. Bu doğrultuda, yüzde 75 oranında hak sahipleri 9.375 TL, yüzde 50 hak sahipleri 6.250 TL, yüzde 25 hak sahipleri ise 3.125 TL tutarında aylık ödeme alacaklar.

EVDE BAKIM MAAŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Temmuz ayında 7.608 TL olarak belirlenen evde bakım maaşı, yapılan zamla birlikte 9.077 TL’ye yükseltildi. Bakanlık, bu kapsamda toplam 4,9 milyar TL’lik ödeme yapacak.

EMEKLİ AYLIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, aylıklarının detaylarını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor. 4A, 4B veya 4C statüsüne göre ayrılan emekliler, ilgili alana girdikten sonra “emekli ödeme bilgileri” bölümünden net (kök) aylıklarını ve yüzde 4 oranındaki ek ödeme bilgilerini görüntüleyebiliyor. Bu toplamın 12.500 TL’nin altında olması durumunda, ayrıca seyyanen ödeme tutarı da belirtiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA REKABET ARTTI

Emekli maaş zamlarında geri sayımın başlamasının beraberinde, bankalar da emeklileri kendilerine çekebilmek amacıyla cazip promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Ağustos ayı itibarıyla bankalar, emeklileri çekmek için 20 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri sunuyor.

- Garanti BBVA: Maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

- Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

- Halkbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

- İş Bankası: 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Bu promosyonlar, emeklilerin tercihlerini şekillendirecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.