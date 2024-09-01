Yeni emeklilik sistemi nasıl olmalı? TÜED Başkanı açıkladı

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişiklikler planlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha adil ve sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirtti. Güler, yeni sistemin prim miktarı, yaş ve ödenen süre gibi unsurları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

TÜED'DEN EŞİTLİK VURGUSU

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, sosyal güvenliğin toplumsal geleceği güvence altına alması gerektiğini ifade etti. Ergün, mevcut sistemin adaletsizlik yarattığını belirterek, emekli aylığı hesaplamalarında eşitliğin korunmasının önemini vurguladı.

SİSTEM VE HESAPLAMA SORUNLARI

Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki sık değişikliklerin emekli aylıkları arasında fark yarattığını ve sistemin eşitlik ilkesinden uzaklaştığını belirtti. Özellikle Aralık 2024 ile Ocak 2025 arasında emekli olanlar arasındaki yüzde 30'luk aylık farkının bu sorunun net bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ TALEBİ

TÜED, emekli aylıklarının daha adil bir şekilde hesaplanmasını ve karma aylık hesaplama sistemine son verilmesini önerdi. Ergün, emekli aylıklarının eşitlenmesi ve sistemdeki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

GÖSTERGE SİSTEMİNE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Ergün, 2000 yılı öncesindeki gösterge sistemine dönülmesini savundu. Bu sistemin uygulanması durumunda, emekli olunan yıllar arasında büyük farkların oluşmayacağını ifade etti. Ayrıca, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve adil bir sistem oluşturulması için hükümete çağrıda bulundu.

İNTİBAK VE SEYYANEN ARTIŞ TALEPLERİ

TÜED, 2000 yılı öncesinde yapılan intibak düzenlemelerinin 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulanmasını talep ediyor. Ergün, emekli aylıklarında eşitlik sağlanması ve TÜFE artışlarına endeksli zam oranlarının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kök aylıkların iyileştirilmesi ve milli gelir artışından pay verilmesi gerektiğini vurguladı.