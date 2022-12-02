Şenol Güneş estetik mi yaptırdı? Yeni imajı şaşkınlık yarattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçlara genelde takım elbiseli ve kravatlı çıkıyordu.

Ancak Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında giyim tarzıyla şaşırttı.

Saçlarındaki değişik tarama şekli de dikkatleri çeken Güneş, beyaz montu ve içindeki kazağı ile spor giyimiyle saha kenarındaki yerini aldı.

Güneş'in yeni tarzı sosyal medyada olay oldu. Bazı kullanıcılar Güneş'in estetik yaptırıp yaptırmadığını sorguladı.