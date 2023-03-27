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Bu gezegenin bulutları kumdan oluşuyor. Hava 800 derece

James Webb Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegenin bulut detayı dikkat çekti. Gezegenin sıcaklığı 800 dereceyken gün döngüsünün 22 saatte tamamlandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:17
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Yeni keşfedilen gezegende bulutlar kumdan oluşuyor

Bu gezegenin bulutları kumdan oluşuyor. Hava 800 derece
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NASA'nın uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir keşfe daha imza attı. 

Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve VHS1256 b olarak adlandırılan ötegezegenin atmosferindeki bulutların dünyamızdakine hiç benzemediği ortaya çıktı.

İçinde yaşadığımız gezegendeki atmosfer azot ve oksijence yoğun bir atmosfer olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda gezegenimizdeki hava döngüsü, temelde su buharı olan bulutların da oluşmasını sağlıyor. Yeni keşfedilen VHS1256 b ötegezegeni ile birlikte artık farklı bulut çeşitleri olabileceğini de anlaşıldı.

GÜN 22 SAATTE TAMAMLANIYOR. HAVA 800 DERECE

Metan ve karbon monoksit gibi gazlardan oluşan VHS1256 b'nin atmosferinde, silikat tanelerinden oluşan ilginç bir bulut oluşumu da yer alıyor. Yani, kum bulutları! Gün döngüsünü 22 saat içerisinde tamamlayan gezegenin yıldızı etrafında bir tam tur atması ise 10.000 yıl sürüyor.

800 dereceyi geçen yüzey sıcaklıkları, silikatın bir kum gibi havada asılı kalmasını sağlıyor. Bu sayede kum bulutları meydana gelebiliyor. Araştırmacılar, gezegenin gizemini ortaya çıkarmak için gözlemlere devam edecek.

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