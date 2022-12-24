24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hülya Avşar'dan 'çıplaklık' yorumu

Hülya Avşar, kısa bir süre önce sevenleriyle buluşturduğu yeni klibi hakkında "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir" dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:37
Takip Et

Yeni klibini yayınlayan Hülya Avşardan çıplaklık açıklaması

Hülya Avşar'dan 'çıplaklık' yorumu
+
Aa
-

Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar, gazetecilere konuştu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum. 2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli. Bunları getirsin" dedi.

YENİ FİLM VE DİZİ TEKLİFLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

Avşar'a "Yeni klibiniz çok konuşuldu" hatırlatması yapılınca görüşlerini açıklayan Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi" dedi.

Zaman zaman farklı şehirlerde konserlere çıkacağını söyleyen Avşar, yeni film ve dizi tekliflerinin olduğunu da söyledi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

misafir
24.12.2022 19:31
reklamın kötüsü olmaz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
6
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.