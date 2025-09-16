Yeni Malatyaspor'a yeni başkan

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü kongresi bugün yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Aydın İşkur, kulüp başkanlığına seçildi.

8 Haziran'da düzenlenen kongre ile kulüp başkanlığı koltuğuna oturan Haşim Karadağ, bugün yapılan olağanüstü kongrede görevini tek aday olan Aydın İşkur'a destek verdi.

Kongrede kulübün güncel borcunun 1 milyar 43 milyon 881 bin 61 TL olarak açıklandı. Kulüp borcu yapılan oylama ile delegeler ve eski başkan Haşim Karadağ tarafından ibra edildi.

"SİYASİLERİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Kulüp başkanlığına seçildikten sonra açıklama yapan Aydın İşkur, "Amacımız kimse ile kavga etmek değil, Yeni Malatyaspor için ne yapabiliriz bunu önceliğimiz olarak görüyoruz. Siyasilerin kapılarını çalıp destek alabileceğimiz herkesle görüşeceğiz. Kulübümüzün geleceği için elini taşın altına koyacak herkesle çalışacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor, sezona maddi zorluklar ve FIFA'nın puan silme cezalarıyla girdi.

