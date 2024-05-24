Yeni müfredat onaylandı

Yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, konu hakkında, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" açıklamasında bulundu.

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kaydetti.

TASLAK HALİNDEYDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, bütün öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı ve taslak hakkında, internet sitesi üzerinden bir hafta boyunca görüş bildirimi yapılabileceğini aktarmıştı.

Yeni müfredat taslağına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.” ifadeleri kullanılmıştı.

İNTEGRAL MÜFREDATTAN ÇIKARILMIŞTI

Müfredat yüzde 35 oranında sadeleştirilmiş ve konuların dağılımları, kademelere göre yeniden düzenlenmişti. 12. sınıf matematik programında yer alan integral müfredat dışı bırakılmıştı.