Yeni ölümcül salgın. Dünya Sağlık örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Aedes cinsi sivrisineklerin bulaştırdığı Dang Humması’nın küresel ısınmanın etkisiyle daha fazla bölgeye yayılacağı ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dang Humması, “Aedes” cinsi sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan viral bir hastalık olduğu bildirildi.

Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Adaları’nda Dang Humması salgınları yaşandığı, bu hastalıktan yılda ortalama 20 bin kişinin öldüğü ifade edildi.

Ölüm oranının 100 hasta başına 1 olduğu dile getirildi.

SALGININ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın tedavisi yoktur ve ateş, baş ağrısı, göz ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü, kanama gibi belirtiler göstermesiyle dikkat çekti.

Hastalıktan korunmak için sivrisinek ısırıklarından kaçınmak ve riskli bölgelerde aşı olmak gerekmekte olduğu bildirildi.

DSÖ yetkilileri, ABD’de de Dang Humması’nın büyük bir sorun haline gelebileceğini ve Meksika’daki enfekte sivrisineklerin kuzeye doğru ilerlediğini belirtti.

Dang Humması, viral bir enfeksiyon olup, Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Adaları’nda salgınlara neden olmuş ve her yıl yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

TAHTAKURUSU İSTİLASI

Güney Kore’de tahtakurusu istilası yaşandığı ve halkın toplu taşıma araçlarından ve sinemalardan uzak durduğu haber verildi.