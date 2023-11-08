Yeni ölümcül salgın. Dünya Sağlık örgütü açıkladı

Aedes cinsi sivrisineklerin bulaştırdığı Dang Humması’nın küresel ısınmanın etkisiyle daha fazla bölgeye yayılacağı ve ölümcül sonuçlara neden olabileceği konusunda DSÖ’den uyarılar geldi.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Yeni ölümcül salgın. Dünya Sağlık örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Aedes cinsi sivrisineklerin bulaştırdığı Dang Humması’nın küresel ısınmanın etkisiyle daha fazla bölgeye yayılacağı ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dang Humması, “Aedes” cinsi sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan viral bir hastalık olduğu bildirildi.

Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Adaları’nda Dang Humması salgınları yaşandığı, bu hastalıktan yılda ortalama 20 bin kişinin öldüğü ifade edildi.

Ölüm oranının 100 hasta başına 1 olduğu dile getirildi.

ssssss.jpg

SALGININ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın tedavisi yoktur ve ateş, baş ağrısı, göz ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü, kanama gibi belirtiler göstermesiyle dikkat çekti.

Hastalıktan korunmak için sivrisinek ısırıklarından kaçınmak ve riskli bölgelerde aşı olmak gerekmekte olduğu bildirildi.

DSÖ yetkilileri, ABD’de de Dang Humması’nın büyük bir sorun haline gelebileceğini ve Meksika’daki enfekte sivrisineklerin kuzeye doğru ilerlediğini belirtti.

Dang Humması, viral bir enfeksiyon olup, Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Adaları’nda salgınlara neden olmuş ve her yıl yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

TAHTAKURUSU İSTİLASI

Güney Kore’de tahtakurusu istilası yaşandığı ve halkın toplu taşıma araçlarından ve sinemalardan uzak durduğu haber verildi.

İlgili Haberler
Korkutan virüsü 2 saatte tespit ediyor. Türk araştırmacılar geliştirdi
Dikkat o virüs salgına yol açıyor
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı. Ölü sayısı artıyor
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı. Ölü sayısı artıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı Gündem
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü Spor
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti Dünya
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?