Yeni oyun beklenirken Witcher 3’e herkesi şaşırtan yenilik geldi

Polonyalı şirket CD Project Red, çıkışından 8 yıl sonra Witcher 3 için şaşırtan bir yenilik daha getirmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada Witcher 3’e mod desteği için editör getirileceği belirtildi. Yeni eklentinin 2024 yılı içinde yayınlanacağı duyuruldu. Yapılan bu açıklama oyunseverleri oldukça şaşırttı. Çünkü mod yapanlar oyunun çıkışından bu yana çok sayıda eklenti getirmişti.

Öte yandan yeni Witcher oyunu beklenirken gelen bu hamle kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. CD Project Red, halihazırda Witcher 4 ve Witcher Remake duyurularını yapmıştı. Yeni Witcher oyununun 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak CD Project Red, oyunun ilk resmi duyurusu dışında herhangi bir paylaşım yapmadı.

CD Project Red, Witcher 3 için son olarak yeni nesil güncellemesi getirmişti.