Peugeot 308 modelinin makyajlı yeni versiyonu, 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Fransa'da üretilen model, markada bir ilk olan aydınlatmalı ön ızgara ve arkasına sürüş destek radarı gizlenmiş yeni logo tasarımıyla dikkat çekiyor. Aerodinamik tampon yapısı ve hava girişleri sürtünmeyi azaltarak özellikle elektrikli versiyonlarda menzil avantajı sağlıyor.

Motor seçenekleri teknik açıdan oldukça zenginleştirilmiş durumda. Tam elektrikli E-308, 115 kW güç ve 270 Nm tork üreten motoru ve 58,3 kWh bataryasıyla 450 km menzil sunacak. 100 kW hızlı şarj desteğiyle 32 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen araçta, dış cihazlara enerji aktarımı sağlayan V2L özelliği de bulunuyor.