Yeni pistten ilk uçuş Helsinki'ye

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeni pistten ilk uçuş Helsinki'ye
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2’nci pistinin açılışının yapılması sonrası ilk ticari uçuşlar bugün gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda açılan yeni pistte kalkış yapan ilk uçak Pegasus Havayolları'nın oldu. İlk uçuş, SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağıyla saat 11.10'da gerçekleşti.

Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı ifade edilirken, 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2'nci piste geniş gövdeli uçakların da iniş yapabileceği belirtildi.

3 ADET TAKSİ YOLUNA SAHİP

Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu da bulunuyor.

44.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Pişi nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Pişi nasıl yapılır?
CHP'li vekilden Meclis'te deprem vurgusu Gündem
CHP'li vekilden Meclis'te deprem vurgusu
Türkiye şehitlerini uğurluyor. Bu vatan size minnettar. Bu vatan sizi hiç unutmayacak Gündem
Türkiye şehitlerini uğurluyor. Bu vatan size minnettar. Bu vatan sizi hiç unutmayacak
Hububat üretiminde rekor beklentisi Ekonomi
Hububat üretiminde rekor beklentisi
72 yaşındaki adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Gündem
72 yaşındaki adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
23 ayrı dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan hükümlü yakalandı Yaşam
23 ayrı dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Adana'da 2 dal sigara için silahlı soygun Video
Adana'da 2 dal sigara için silahlı soygun