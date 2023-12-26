Yeni pistten ilk uçuş Helsinki'ye

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda açılan yeni pistte kalkış yapan ilk uçak Pegasus Havayolları'nın oldu. İlk uçuş, SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağıyla saat 11.10'da gerçekleşti.

Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı ifade edilirken, 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2'nci piste geniş gövdeli uçakların da iniş yapabileceği belirtildi.

3 ADET TAKSİ YOLUNA SAHİP

Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu da bulunuyor.