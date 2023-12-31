Yeni PlayStation 5'in fiyatı belli oldu

Sony son PlayStation 5'inin Slim versiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Avrupa'da satışa çıkan PlayStation 5 Slim'in Türkiye fiyatı belli oldu. Teknik özellikleri belli olan PlayStation 5 Slim'in Türkiye'de de satışa çıkarıldığı belli oldu.

PlayStation 5 Slim'in işlemcisinin AMD Zen 2, 8 çekirdek / 16 işlem birimi, 3.5GHz olduğu aktarıldı.

GPU AMD RDNA 2, 10.3 teraflops, 2.23GHz olurken RAM'i ise GDDR6 16 GB olarak açıklandı.

Depolamasının 1 TB SSD olduğu aktarılırken, disk okuyucusunun Ultra HD Blu-ray, 100GB/disc olduğu ifade edildi.

Görüntüsü 4K ve 120 Hz olurken Port'un "1 x USB Type C, 2 x USB Type A, 1 x gigabit Ethernet, 1 x HDMI" olduğu ifade edildi.

Ağ özelliği ise "Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6" oldu.

FİYATI BELLİ OLDU

PlayStation 5 Slim'in fiyatı 29.999 TL

PlayStation 5 Slim Digital'in fiyatı 30.999 TL oldu.