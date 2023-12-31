Yeni PlayStation 5'in fiyatı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Yeni PlayStation 5'in fiyatı belli oldu
PlayStation 5'in Slim versiyonunun Türkiye fiyatı belli oldu. Teknik özellikleri ortaya çıktı.

Sony son PlayStation 5'inin Slim versiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Avrupa'da satışa çıkan PlayStation 5 Slim'in Türkiye fiyatı belli oldu. Teknik özellikleri belli olan PlayStation 5 Slim'in Türkiye'de de satışa çıkarıldığı belli oldu.

PlayStation 5 Slim'in işlemcisinin AMD Zen 2, 8 çekirdek / 16 işlem birimi, 3.5GHz olduğu aktarıldı.

GPU AMD RDNA 2, 10.3 teraflops, 2.23GHz olurken RAM'i ise GDDR6 16 GB olarak açıklandı.

Depolamasının 1 TB SSD olduğu aktarılırken, disk okuyucusunun Ultra HD Blu-ray, 100GB/disc olduğu ifade edildi.

Görüntüsü 4K ve 120 Hz olurken Port'un "1 x USB Type C, 2 x USB Type A, 1 x gigabit Ethernet, 1 x HDMI" olduğu ifade edildi.

Ağ özelliği ise "Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6" oldu.

FİYATI BELLİ OLDU

PlayStation 5 Slim'in fiyatı 29.999 TL

PlayStation 5 Slim Digital'in fiyatı 30.999 TL oldu.

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