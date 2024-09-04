Yeni Renault Duster Türkiye’de yollara çıktı. Fiyatı belli oldu

Renault'nun popüler SUV modeli Duster, yeni nesliyle birlikte önemli değişiklikler sunuyor. Captur, Clio ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu üzerine inşa edilen yeni Duster, selefine göre daha güçlü bir tasarıma sahip.

Köşeli çizgilerle şekillenen bu yeni tasarım, düz ve uzun motor kaputunun üzerinde yer alan çıkıntılarla daha belirgin hale getirilmiş. Y şeklindeki LED gündüz farları ve Renault yazısının öne çıktığı ön panjur tasarımı, aracın modern ve güçlü görünümünü pekiştiriyor.

Otomobilin ön tamponunda geniş hava girişleri ve dikey hava yönlendirme kanalları bulunuyor, bu da hem işlevselliği artırıyor hem de güçlü bir görünüm kazandırıyor. Geniş çamurluk tasarımında kullanılan geri dönüştürülmüş plastik kaplamalar, çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Standart olarak sunulan tavan rayları, üst donanım seviyesinde modüler hale getirilebiliyor.

Duster'ın iç mekânında arka koltuklar için yüksek oturma pozisyonu ve geniş cam yüzeyler sayesinde ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Ön koltuklarda ise SUV sınıfından beklenen yüksek sürüş pozisyonu karşılanmış. İç mekânda sert plastik malzemeler ağırlıkta olsa da, 7 inçlik gösterge grubu ve 10,1 inçlik multimedya ekranı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor seçenekleri arasında Türkiye'de üretilen 1.0 litrelik 100 HP gücündeki LPG'li ECO-G motor ve Romanya'dan ithal edilen 1.6 litrelik 145 HP gücündeki E-Tech Full Hybrid motor öne çıkıyor. E-Tech Full Hybrid motorlu Duster, 94 HP gücünde atmosferik benzinli motoru ve iki elektrikli motoru ile toplamda 145 HP güç üretiyor. Akıllı multi-mode şanzımanı sayesinde elektrikli sürüş imkânı sunan bu model, sessiz ve akıcı bir yolculuk sağlıyor.

CAZİP SEÇENEK HALİNE GELDİ

Sonuç olarak, yeni Duster, geniş iç mekânı, güçlü tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni platformun sağladığı konfor ve yeni motor seçenekleri, bu aracı Dacia logolu Duster'a yakın fiyatlara sahip, cazip bir seçenek haline getiriyor.

YENİ RENAULT DUSTER FİYATLARI

Öte yandan Yeni Renault Duster Türkiye fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:

-Evolution Eco-G 100 hp: 1.249.000 ₺

-Evolution E-Tech full hybrid 145 hp: 1.530.000 ₺

-Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4: 1.580.000 ₺

-Techno E-Tech full hybrid 145 hp: 1.570.000 ₺

-Techno mild hybrid advanced 130 hp 4x4: 1.620.000 ₺