Yeni salgın Türkiye sınırına dayandı. Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Kaynak: AA
Yeni salgın Türkiye sınırına dayandı. Vaka sayısı her geçen gün artıyor
Avusturya, Fransa, İngiltere ve Romanya’da başlayan yeni salgın Türkiye sınırına dayandı. Yunanistan'da artan vakalar sonrası yetkililer harekete geçti.

Yunanistan’da Sağlık Bakanlığı, son dönemde Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Romanya'daki kızamık vakalarında yaşanan ani artışa işaret edildi.

Ülkede 2022 ve 2023 yıllarında kızamık vakasına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, yeni yılda ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide virüsün tespit edildiği kaydedildi.

AŞI İÇİN ÖZEL EKİP KURULACAK

Kızamığın Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir ekip oluşturulmasına karar verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, virüs karşısında halkın bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

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