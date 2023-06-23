Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu. El Clasico 11. haftada

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
İspanya'da Real Madrid ile Barcelona'nın karşılaşacağı ilk maç, La Liga'nın 11. haftasında 29 Ekim'de.
Dev derbi Barcelona'nın sahasında oynanacak.
Real Madrid'in ev sahipliğindeki El Clasico ise ligin 32. haftasında 21 Nisan 2024'te oynanacak.
La Liga'da 2022 - 2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, yeni sezonu Getafe deplasmanında açarken Real Madrid, Athletic Bilbao'ya gidecek.
Barcelona bu sezon iç saha maçlarını başka bir statta oynayacak.
Nou Camp'ı yenilemek için çalışmalara başlayan Barca iç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak.