Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu. El Clasico 11. haftada

İspanya'da yeni sezonun fikstürü açıklandı. Sporseverlerin beklediği El Clasico tarihleri de belli oldu.

Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu. El Clasico 11. haftada

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İspanya'da Real Madrid ile Barcelona'nın karşılaşacağı ilk maç, La Liga'nın 11. haftasında 29 Ekim'de.

Dev derbi Barcelona'nın sahasında oynanacak.

Real Madrid'in ev sahipliğindeki El Clasico ise ligin 32. haftasında 21 Nisan 2024'te oynanacak.

La Liga'da 2022 - 2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, yeni sezonu Getafe deplasmanında açarken Real Madrid, Athletic Bilbao'ya gidecek.

Barcelona bu sezon iç saha maçlarını başka bir statta oynayacak.

Nou Camp'ı yenilemek için çalışmalara başlayan Barca iç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak.

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