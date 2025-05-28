Yeni şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! Yenidoğan çetesi ile mi bağlantılı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! Yenidoğan çetesi ile mi bağlantılı?

Kocaeli'de 3 bebeğini kaybeden bir bebeği ise görme engelli kalan ailenin şikayetinin ardından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın yenidoğan çetesi ile bağlantı olabileceği iddia ediliyor.

Kocaeli’de bir ailenin ‘Yenidoğan Çetesi’nin yöntemlerine benzer yöntemleri kullanılarak bebeklerinin öldürüldüğünü iddia ederek şikayetçi oldu.

Anne doğum yaptığı özel hastanede dördüzlerinden üçünün öldüğünü, Bağcılar Medilife Hastanesi’nde ise bir bebeğinin görme engelli olduğunu öne sürdü. Söz konusu korkunç iddialardan sonra Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZLER YENİDOĞAN ÇETESİ'NE ÇEVRİLDİ

Annenin iddialarının ardından başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianamede, hastane ihmali sonucu görme engelli olduğunu öne sürdüğü bebeğinin ismi “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen iddianamede yer aldı. Bunun ardından gözler yeniden çeteye çevrildi.

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