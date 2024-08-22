Yeni tarifeye su üreticileri baş kaldırdı. Damacana fiyatlarında flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni tarifeye su üreticileri baş kaldırdı. Damacana fiyatlarında flaş gelişme

İstanbul’da 19 litre damacana su fiyatları, 8 ay içerisinde yüzde 50’den fazla zamlanarak 140 TL seviyesine çıktı. Ticaret Bakanlığının isteğiyle İstanbul’daki su satıcılarından oluşan esnaf odası bir tarife çıkardı. Su üreticileri yeni tarifeye itiraz ederek “uymak zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da son zamanlarda artan su fiyatları vatandaşları isyan ettirdi. 19 litre damacana su fiyatları, 8 ay içerisinde yüzde 50’den fazla zamlanarak 140 TL seviyesine çıktı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da son sekiz ay içinde yüzde 50'den fazla artan damacana su fiyatlarına müdahale etti.

İstanbul’daki su satıcılarının oluşturduğu esnaf odası yeni bir fiyat tarifesi belirledi. Belirlenen bu yeni tarife ile birlikte 19 litrelik damacana suyun fiyatı 90 TL olurken, 0.5 litre pet şişe suyun fiyatı ise 4.5 TL seviyesine geldi.

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Ticaret Bakanlığı’nın müdahalesi sonrası vatandaşların yükselen yaşam standartları karşısında en temel ihtiyaç maddelerinden birisi olan içme suyuna erişim kolaylaşacak.

Fakat Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, ambalajlı su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadığını ve bu sebeple oda tarafından belirlenen yeni tarifeye uymak zorunda olmadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'ten alınan bilgilere göre, esnaf odası başkanı Ahmet Turan Kaya ise, tarifenin valilik, büyükşehir belediyesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığına dikkat çekerek, herkesin bu fiyatlara uymak zorunda olduğunu, Büyükşehir belediye başkanı ile görüştüklerini, ilçe belediyelerine de yazılar yazıldığını, zabıtalar fiyat denetimlere başlandığını, tüketicilerin de tarifeye uymayanları bakanlığa şikâyet edebileceğini söyledi.

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