Yeni transferin ilk maçında ayağı kırıldı

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Yeni transferin ilk maçında ayağı kırıldı

Yeni transfer olduğu takımdaki ilk maçında ayağı kırıldı.

Almanya'nın Bayern Münih Takımı, japon futbolcu Hiroki Ito'yu Stuttgart'tan 23.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Bayern Münih, yeni sezon hazırlık programı çerçevesinde bugün bölgesel lig takımlarından Düren'le karşı karşıya geldi.

Maçta talihsiz bir olay yaşandı ve bir mücadele sonrasında Ito acı içinde yerde kaldı.

Yapılan kontrolde sol bek oynayan Japon oyuncunun ayağının kırıldığı ortaya çıktı.

Bayern Münih sportif CEO'su Max Eberl, "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" açıklamasını yaptı.

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