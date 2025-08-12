Yeni transferler siftah yaptı! Kadıköy'e merhaba dediler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3 Ön Eleme Turu rövanşında Kadıköy'de Feyenoord'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Sarı lacivertlilerin golleri yeni transferlerden geldi.
41'inci dakikada geriye düşen Fenerbahçe, 44'üncü dakikada kornerden Archie Brown'un kafa golüyle skora denge getirdi. Archie Brown kariyerindeki ilk kafa golünü atmış oldu.
İlk yarının uzatma dakikalarında Ambrabat'ın uzun topunda En Nesyri'nin indirdiği topu yakalayan Jhon Duran sarı lacivertlileri öne geçirdi.
Sarı lacivertlilerin iki yeni transferi ilk resmi gollerini attılar.
İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe toplam skora eşitlik getirmiş oldu.