Yeni transferler siftah yaptı! Kadıköy'e merhaba dediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni transferler siftah yaptı! Kadıköy'e merhaba dediler

Feyenoord karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapatan Fenerbahçe'de goller yeni transferlerden geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3 Ön Eleme Turu rövanşında Kadıköy'de Feyenoord'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Sarı lacivertlilerin golleri yeni transferlerden geldi.

41'inci dakikada geriye düşen Fenerbahçe, 44'üncü dakikada kornerden Archie Brown'un kafa golüyle skora denge getirdi. Archie Brown kariyerindeki ilk kafa golünü atmış oldu.

whatsapp-image-2025-08-12-at-21-07-02.jpeg

İlk yarının uzatma dakikalarında Ambrabat'ın uzun topunda En Nesyri'nin indirdiği topu yakalayan Jhon Duran sarı lacivertlileri öne geçirdi.

whatsapp-image-2025-08-12-at-21-07-12.jpeg

Sarı lacivertlilerin iki yeni transferi ilk resmi gollerini attılar.

İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe toplam skora eşitlik getirmiş oldu.

Son Haberler
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fenerbahçe, Duygu Özdin'i unutmadı! 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe, Duygu Özdin'i unutmadı! 1907 adet balon uçuruldu
İmamoğlu'ndan çağrı!
İmamoğlu'ndan çağrı!
Yeni transferler siftah yaptı! Kadıköy'e merhaba dediler
Yeni transferler siftah yaptı! Kadıköy'e merhaba dediler
Yarışmacı bir anda gözyaşlarına boğuldu. O anlar gündem oldu
Yarışmacı bir anda gözyaşlarına boğuldu. O anlar gündem oldu