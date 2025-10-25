Kahvenin köklü tarihi denince akla birer efsane çoban Kaldi’nin hikayesi geliyor. Efsaneye göre çoban keçilerinin kahve meyvesini yedikten sonra canlandığını fark ediyor. Zamanla kahve Yemen’e ve Arap Yarımadası’na kadar yayılıyor.

Bazı tarihi kaynaklarda 15. yüzyılda dervişlerin uzun süre ibadet yapabilmek için kahve tüketmeye başladığı söyleniyor.

Osmanlı’da da severek tüketilen kahve halen farklı çeşitleriyle Türk damak tadındaki yerini koruyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar farklı sektörleri etkisi altına aldığı gibi kahve fiyatlarına da etkiledi.

Kahve fiyatlarında yaşanan bu yükselişte vatandaşları evde farklı tarifler keşfetmeye yönlendiriyor.

Uzmanlar her ne kadar kahvelerin zararlı olduğu yönünde uyarılarda bulunsalar da hızlı ve pratik olmaları sebebiyle hazır kahveler halen tercih ediliyor.

Bununla birlikte fazla kahve tüketiminin kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dair uyarılarda bulunuyor.

İşte evde yapabileceğiniz kahve tarifleri;

Eğer Türk kahvesi içmeyi seviyorsanız ama klasik tadından da sıkıldıysanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi, bir fincan soğuk su, isteğe bağlı bir tutam şeker,bir çay kaşığının ucu kadar damla sakızı kullanarak kahvenizi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Yapılışı:

Cezveye kahve şeker ve suyu ekleyin

Damla sakızını çok küçük parçalar halinde içine atın

Kısık ateşte karıştırmadan pişirin

Üzeri köpüklemeye başladığında ise fincana koyarak servis edebilirsiniz

Eğer seviyorsanız muzlu sütlü kahve de tam sizin damak tadınınıza uyacak lezzetli bir kahve olacak.

Bir adet küçük muz

Bir su bardağı süt

Bir tatlı kaşığı granül kahve ya da espresso

Bir tatlı kaşığı bal

İsteğe bağlı buz koyabilirsiniz



Tüm malzemeleri blender‘da birbiriyle iyice karıştırmanız gerekiyor, karışım pürüzsüz bir kıvam almalı ardından buz ekleyerek soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz