Yeni Anayasa yapmak isteği cumhurbaşkanımızın dilinden düşmüyor son olarak "Mevcut Anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir." sözleriyle konuyu gündemde tuttu.

Cumhurbaşkanımız malumunuz aynı zamanda AKP'nin genel başkanı, bu açıklamayı bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığına göre son seçimde ikinci parti olan AKP'nin genel başkanı kimliğiyle yaptığı anlaşılıyor. Yaptığı konuşmada daha doğrusu okuduğu metinde dikkatimi "yeni Türkiye" tanımlaması çekti. Nedir bu mevcut Anayasanın taşıyamayacağı "yeni Türkiye"? AKP iktidarı ekonomi, eğitim, hukuk, insan hakları, çalışma hayatında eski Türkiye'ye göre neyi yapmak istedi de mevcut Anayasa yüzünden yapamadı? Merak içindeyim. Somut örnekleriyle anlatsa da öğrensek. İnşallah bir gün televizyonlarda canlı yayınlanan liderler tartışmasını görebiliriz de okuduklarını anlayabiliyorlar mı anlatabiliyorlar mı millet de görür.

2024 yılının ortasına geldiğimiz bugünlerde AKP'nin herhangi bir katkısı olarak çağın getirdiği teknolojik gelişmeler dışında hayatımızı iyileştirecek ne yaptınız? Peki yapamadığınız hangi projeniz var? Tek adamlığı tam oturtamadık hâlâ konuşan muhalifler var diyorsanız haklı olabilirsiniz. Etki ajanı kanunuyla onu da çözeceksiniz anlaşılan.

Halihâzırda yedi kısım yüz yetmiş yedi madde ve on altı geçici maddeden oluşan Anayasamızın doksan bir maddesi AKP hükûmetlerince değiştirilmiş.

Evet eski Türkiye'de kimsenin kesin sayısını bilmediği on üç milyon civarı olarak tahmin edilen yabancıyla ve sayısını bilmediğimiz vatandaşlık verilmiş insanlarla yaşamıyorduk. Bu kadar yabancının ve bir kısım bölücünün Anayasa’nın 66. maddesinden rahatsız olduğunu aslında hükûmetin de ilk hedefinin bu madde olduğunu biliyoruz.

Doğudan ve Arap dünyasından bu kadar göçmen alarak bugüne kadar oluşturduğumuz kültürümüzü çökme noktasına getirdiniz. Sadece ekonomimiz batmıyor günlük hayatımız da tehlike altında… Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim tercihlerimize göre değil milletimize yabancı yobazların tercihine göre yaşamak tehlikesiyle karşı karşıya... İcraatlarınız nasıl bir medeniyet tasavvuru içinde olduğunuzu gösteriyor.

İktidarda kalmak için yeterli çoğunluğa sahip olmayınca ne tavizler verdiğinizi ne zulümler yaptığınızı gördük, görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde nasıl bir yönetim anlayışı özlemi içinde olduğunuz ortaya çıktı. Keyfi yasakları kime nasıl uyguladığınıza hep birlikte şahit olduk. İşte turnusol kâğıdı işlevi görecek, Cumhurbaşkanının hiç olmamış gibi davrandığı bir olay var, Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bir cinayet işlendi. İki seçim boyunca iddianame hazırlanmadı. Ne bir yorum yapıldı ne bir görüntü ortaya çıktı. İşlenen bu cinayet üzerinden siyaset yapıldı ve bir parti teslim alındı. Çözülmemiş cinayetler, soruşturulmamış yolsuzluklar varken, ülke yabancı işgali artındayken kusura bakmayın da sizin arzu ve isteklerinize göre Anayasa’yı değiştirecek değiliz!

Bir ülkede işler kötüye giderse hükûmet değişir, yeni problemlere halkın onayladığı yeni hükûmetin çözüm önerileri uygulanır. Bizde hükûmeti değiştirmemek için devletin rejimi değişecek. Söyleyin beyler neye ihtiyacınız var? Müşkülünüz nedir ki "memleket bunu çözmek zorunda" diye düşünüyorsunuz? Bu sefer ne vereyim abime: İç tüzük, kanun, Anayasa, ne arzu edersiniz?

Bazıları yeni Anayasadan bahis açılınca bunun altında yatan sebebin cumhurbaşkanının yeniden seçilme isteği olabileceğini söylüyorlar. Başta cumhurbaşkanı olmak üzere yetkili hiç kimse bu iddiayı yalanlamıyor. Yeni Anayasa, yeni Türkiye, eski cumhurbaşkanı kulağa pek uyumlu gelmiyor.

Anayasa devletin yönetim biçimini yani rejimini belirler. Son seçim sonuçlarına bakınca cumhurbaşkanlığı seçiminde milliyetçilik adına inisiyatif almayı başaran bir adayın eylem ve söylemleri milliyetçilerin iddialı duruşunu sekteye uğratırken toplumun milliyetçilere olan yönelimini durdurdu. Bu travmayı aşmak, oluşan imajı silmek kolay olmayacak.

Ancak, yok "ikinci cumhuriyet" yok "yeni Türkiye" söylemleriyle yeni numara verip yeni etiketi yapıştırıp rejimi değiştirme girişimlerine karşı cumhuriyetin kazanımlarını koruyan, Anayasadaki Türk tanımını koruyan, tek adamı tahkim edecek yeni Anayasaya geçit vermeyen Türk milliyetçiliği yeniden Türk milletinin güvenini kazanacaktır.