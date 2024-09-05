Yeni Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiga oldu! Çarpıcı Ankara detayı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeni Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiga oldu! Çarpıcı Ankara detayı

Ukrayna'da dün istifa eden Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yerine, Andriy Sybiga atandı.

Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kuleba'nın istifa dilekçesini dün sunduğunu duyurmuştu.

Bugün parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, Kuleba'nın istifası 240 milletvekilinin lehte oyuyla kabul edildi. Kuleba oturuma katılmazken, istifasının ardından yeni bakanın kim olacağı da netleşti.

Parlamento, eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını onayladı. Milletvekili Yaroslav Zheleznyak, Sybiga'nın atanması için 254 milletvekilinin olumlu oy kullandığını açıkladı.

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