Yeni Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiga oldu! Çarpıcı Ankara detayı

Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kuleba'nın istifa dilekçesini dün sunduğunu duyurmuştu.
Bugün parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, Kuleba'nın istifası 240 milletvekilinin lehte oyuyla kabul edildi. Kuleba oturuma katılmazken, istifasının ardından yeni bakanın kim olacağı da netleşti.
Parlamento, eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını onayladı. Milletvekili Yaroslav Zheleznyak, Sybiga'nın atanması için 254 milletvekilinin olumlu oy kullandığını açıkladı.