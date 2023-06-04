Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Abdülkadir Uraloğlu hayatı, kariyeri ve biyografisi...

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile ilgili merak edilenleri derledik.

ABDÜLKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir Uraloğlu 1966; Trabzon doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988’de mezun oldu. İzmir bölge müdürüyken 2015 yılında görevinden istifa ederek AKP’den Trabzon milletvekili adayı adayı olmuştu. Ancak o dönem aday gösterilmedi.

23 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karayolları genel müdürü olarak atandı.

2023 Yeni Kabine'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.