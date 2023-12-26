Yeni varyantın belirtileri belli oldu. Hazır mısınız

Korona virüsü salgını, dünyayı tehdit etmeyi sürmesiyle korkuttu. Son haftalarda, Omicron varyantının bir alt türü olan ve JN.1 olarak adlandırılan yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu varyant, daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinin altı çizildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), JN.1 varyantını "takip edilecek varyant" listesine aldı ve ülkeleri uyardı.

JN.1 varyantı, şu ana kadar 41 ülkede tespit edildiği bildirildi. En çok vakaya sahip olan ülkeler arasında Fransa, ABD, Singapur, Kanada, İngiltere ve İsveç bulunmasıyla dikkat çekti.

ABD'de, güncel vakaların yüzde 44'ünden fazlasının JN.1 varyantı olduğu bildirildi. Bu durum, ABD'de aşılanma oranının düşük olmasıyla ilgili olabileceği ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD nüfusunun sadece yüzde 18'inin güncellenmiş Covid-19 aşısı olduğunu duyurması dikkat çekti.

Ayrıca, son aylarda Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların hiçbiri güncel aşının olmadığı bildirildi.

Bu nedenle, ABD'de Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışların geçen haftaya göre yüzde 10 arttığı belirtildi.

JN.1 varyantı ile ilgili uzmanlar, ölüm oranının diğer varyantlara göre daha düşük olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Ancak, bu varyantın uzun vadeli etkileri henüz bilinmediği bildirildi. Bu yüzden, salgını önlemek için önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Önlemler arasında maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak, el hijyenine dikkat etmek ve aşı olmak sayılabileceğini bildirildi.

JN.1 varyantının belirtileri, önceki Covid-19 varyantı belirtileriyle büyük benzerlik gösterdiğinin altı çizildi.

Resmi verilere göre, JN.1 varyantının belirtilerinin şu olduğu söylendi:

- Tat ve koku kaybı

- Beyin sisi

- Mide bulantısı, kusma

- Yüksek ateş

- Öksürük

- Boğaz ağrısı

- Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı

- Baş ağrısı

- Kas ağrısı

- Nefes darlığı

- Halsizlik