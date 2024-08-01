Yeni vergi kararı! Bankada hesabı olanlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Yeni vergi kararı! Bankada hesabı olanlar dikkat

Kur korumalı mevduata yönelik yeni bir karar alındı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarına artık %5 ila %7,5 arasında stopaj uygulanacak.

- Bu stopaj oranları vadeli süreye göre değişiyor:

  • 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %7,5 stopaj uygulanacak.
  • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda ise %5 stopaj uygulanacak.
  • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında da aynı oranlar geçerli olacak.

Ekonomist İris Cibre, bu adımı değerlendirirken KKM'den hızlı çıkışı sorunlu bulduğunu ifade etti. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, kur korumalı mevduatlar son altı ayın en sert düşüşünü yaşadı. Özellikle şirketlere yönelik vergi avantajlarının sona ermesi, düşüş ivmesinin hızlanmasına neden oldu.

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