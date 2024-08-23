Yeni yandaş vakıf kuruldu. Tasfiye olursa bütün malları TÜRGEV’e aktarılacak

İktidara yakın isimlerin kurduğu vakıflara yenisi eklendi. İstanbul Merkezli olarak kurulan Türkiye Arabuluculuk Vakfı’nın kuruluş senedi Resmi Gazete’de yayınlandı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türkiye Arabuluculuk Vakfı, İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Temmuz 2024 tarihli kararıyla kuruldu. Vakfın mal varlığının 120 bin TL olduğu belirtildi.

Abdurrahman Alp Beyaz ve Pınar Nur Yalçın Özel tarafından kurulan vakfın, yargı uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculuk uygulaması üzerine çalışacağı bildirildi. Vakıf kuruluş senedinde, vakfın kuruluş amacına yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkili şekilde uygulanmasıyla, dava konusu edilebilecek ticari, etnik, siyasi, spor, aile uyuşmazlıkları başta olmak üzere tüm alanlardaki hukuki sorunlar karşısında dava açmak. Mahkeme ve yargılama olmadan, yapılan müzakereler sonucunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile hukuki sorunların çözümü için gerekli olan maliyet ve sürenin azaltılmasını sağlayarak adaletin etkinliğini geliştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”

İKTİDARA YAKIN İSİMLER KURUCULAR ARASINDA

Vakfın kurucuları arasında iktidara yakın isimler bulunuyor. Kuruculardan Abdurrahman Beyaz Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olurken FETÖ’ye bağlı Avrasya Şirketler Grubu’nun kayyum yönetiminde yer aldığı öğrenildi. Öte yandan kurucu isimlerden Pınar Özel’in de TMSF tarafından el konulan Faruk Güllüoğlu’na ait şirketin kayyum heyetinin avukatı olduğu belirtiliyor. Şirketlere 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konmuştu.

Vakfın kurucularının AKP ile organik ilişkisi dikkati çekti. Kuruculardan Abdurrahman Beyaz’ın AKP’li Üsküdar Belediyesi’nde bir dönem başkan yardımcılığı yaptığı ve Gülen yapılanmasından devralınan Akasya Şirketler Grubu’nun kayyum yönetiminde görev aldığı öğrenildi. Beyaz’ın öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezunu olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu bildirildi.

MALLAR TÜRGEV’E DEVREDİLECEK

Türkiye Arabuluculuk Vakfı’nın kapanması halinde vakfın malvarlığının TÜRGEV’e devredilmesine yönelik karara da vakfın kuruluş senedinde yer verildi.