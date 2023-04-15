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Yeşim Salkım'dan 19 yaş pastası paylaşımı

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden elinde doğum günü pastasıyla görüldüğü bir fotoğraf karesini paylaştı. Salkım, pastanın üzerindeki 19 mumuna da açıklık getirdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 01:05
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Yeni yaşına giren Yeşim Salkımdan 19 yaş pastası açıklaması

Yeşim Salkım'dan 19 yaş pastası paylaşımı
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Her ne kadar özel hayatıyla fazlaca gündeme gelmek istemese de çoğu zaman bu tarz konularla gündeme gelen ve özellikle son zamanlarda yaptığı gündeme dair çıkışlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Yeşim Salkım bu defa kendisi için son derece anlamlı ve özel bir paylaşıma imza attı.

Kızları tarafından kendisine yapılan doğum günü sürprizine dair bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Yeşim Salkım, her ne kadar 53 yaşına girmiş olsa da pastanın üzerinden neden 19 yazan mum olduğuna açıklık getirdi.

İşte Yeşim Salkım'ın o paylaşımı:

"Allahım konuyu biliyorsun ve kızlarım yaşın hep 19 anne dediler iyikilerim. 

Sevgili dostlar annem bir türlü düzelmiyor bu hastalık bizi ve onu çok yordu en büyük dileğim sevdiklerimin sağlığı gerisi zaten olur. 

Sağlık en büyük hazine inanın son 2 yılda bunu deneyimledim güç kuvvet versin Allahım hepimize evet beni en iyi anlatan şarkım bana yazdı Bade Derinöz kuzum bunu bende soruyorum niye hayat?"

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