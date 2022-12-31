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Adıyaman’da huzur uygulaması

Adıyaman’da yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 719 şahıs kontrol edildi. 

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:25
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Yeni yıl öncesi Adıyaman’da huzur uygulaması

Adıyaman’da huzur uygulaması
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Adıyaman’da yeni yıl öncesinde polis ekipleri ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik, Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 2 bin 719 şahıs, 462 araç, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda 12 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.


(Kaynak: İHA)

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