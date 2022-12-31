Adıyaman’da huzur uygulaması

Adıyaman’da yeni yıl öncesinde polis ekipleri ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.
Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik, Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada 2 bin 719 şahıs, 462 araç, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda 12 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.
(Kaynak: İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.