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Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını 19 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:17
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Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 19 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Yılın ilk piyasa katılımcıları anketi açıklandı

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

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