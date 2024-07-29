Yeni yılla birlikte sadece Türk vatandaşlarına zorunlu olacak

Düzenleme: Kaynak: BBC Türkçe
Yeni yılla birlikte sadece Türk vatandaşlarına zorunlu olacak

Hollanda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren süresiz oturma izni talebinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dil ve kültür konusunda zorunlu uyum sınavına tabi tutma kararı aldı.

Bu uygulama, uyum diploması alamayan kişilere süresiz oturum izni verilmemesini öngörüyor.

Hollanda’daki Türk kökenli örgütler, bu düzenlemenin Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması’na aykırı olduğunu belirtiyor ve göç uzmanı avukat İsmet Özkara, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ediyor.

Gazeteci Yusuf Özkan'ın haberine göre Dönemin Hollanda hükümeti, “Türk kökenli göçmenlerin Hollanda’ya yeterince uyum sağlayamadığı” gerekçesiyle aile birleşimi ya da diğer nedenlerle bu ülkeye gelecek Türk vatandaşlarının uyum sınavına tabi tutulmasına karar vermişti.

SINAVDA BAŞARISIZ OLANLARA VİZE VERİLMEYECEK

Sınavda başarısız olanlara Hollanda vizesi verilmemekte. Ancak Türkiye - AB Ortaklık Anlaşması, Hollanda’da Türk vatandaşlarına yönelik zorunlu dayatmaya izin vermediğini belirtiyor.

Bu yeni düzenleme, Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

1 OCAK 2025’TEN İTİBAREN OTURMA İZNİ ALAMAYACAK

Uyum sınavından geçemeyen Türk vatandaşları, 1 Ocak 2025’ten itibaren süresiz oturma izni alamayacak.

Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından büyük olumsuzluklar barındırıyor. Hollanda’da yasal olarak 5 yıl süre kalan Türk vatandaşları, bu sürenin sonunda kalıcı oturma hakkına sahip oluyor. Süresiz oturum izniyle, kalıcı iş sözleşmesi, kredi, konut edinme gibi AB vatandaşlarına tanınan bütün haklardan yararlanılabiliyor.

Uyum sınavına girmeyen Türk vatandaşlarına, 3 - 5 yıllık yenilenmesi gereken farklı bir oturum izni verilecek. Bu da kalıcı iş kontratı, kira sözleşmesi ve kredi başvurusu gibi konularda Türk vatandaşlarının hak kaybına yol açacak.

İlgili Haberler
Dünya devi Türkiye’de fabrika açacak
Erbakan’dan Erdoğan’a sert cevap
İsrailli bakandan küstah paylaşım! Erdoğan'a Saddam'ın fotoğrafıyla skandal tehdit
Son Haberler
Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar
Cebinizden 100 bin lira gitmesin. Bu hataya düşen araç sahibi yandı Ekonomi
Cebinizden 100 bin lira gitmesin. Bu hataya düşen araç sahibi yandı
THY o ülkeye uçuşları iptal etti Gündem
THY o ülkeye uçuşları iptal etti
Cinsel içerikli sahte ilaç yapan biri kadın 2 kişi yakalandı Yerel Haberler
Cinsel içerikli sahte ilaç yapan biri kadın 2 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarının ikisi İstanbul biri Muğla'da yakalandı Gündem
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarının ikisi İstanbul biri Muğla'da yakalandı
Hatice Kolçak: Sakın vazgeçmeyin büyük kazanç getirecek Ekonomi
Hatice Kolçak: Sakın vazgeçmeyin büyük kazanç getirecek
Burak Yılmaz 'Bana söz verdi' dediği Beşiktaşlıyı açıkladı Spor
Burak Yılmaz 'Bana söz verdi' dediği Beşiktaşlıyı açıkladı