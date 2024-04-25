Yeni Zelanda askerleri atalarını 'haka' dansıyla andı

Bu tören, savaşların 109. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirildi. Anma etkinliği, Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda yapıldı ve törene, Çanakkale’nin yönetici ve askeri yetkililerinin yanı sıra, birçok farklı ülkeden temsilciler katılım gösterdi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri’nin Maori Kültürel Grubu, protokol üyelerini anıt önünde bir karşılama ritüeliyle selamladı. Tören sırasında dini ilahiler eşliğinde dualar edildi.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little’ın yaptığı konuşma ile devam eden törende, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin milli marşları seslendirildi ve anıta çelenkler bırakıldı.

Yapılan konuşmaların ardından, savaşta hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler anısına ülke bayrağı yarıya indirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin sonunda, Yeni Zelandalı askerler tarafından icra edilen ünlü haka dansı ile etkinlik noktalandı.