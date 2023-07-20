Yeni Zelanda Norveç'i devirdi

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Yeni Zelanda'da başladı.
Kupanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda ile Norveç karşı karşıya geldi.
Yeni Zelanda, Hannah Wilkinson'ın golüyle rakibini 1-0 yenmeyi başardı.
(AA)
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeni Zelanda Norveç'i yendi.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Yeni Zelanda'da başladı.
Kupanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda ile Norveç karşı karşıya geldi.
Yeni Zelanda, Hannah Wilkinson'ın golüyle rakibini 1-0 yenmeyi başardı.
(AA)