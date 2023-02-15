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Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası 4 kişinin ölümüne sebep oldu

Yeni Zelanda'da sel ve heyelana neden olan Gabrielle Kasırgası'nda en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:08
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Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası'nda 4 kişi öldü

Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası 4 kişinin ölümüne sebep oldu
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Yeni Zelanda hükümeti, 13 Şubat'ta etkili olan Gabrielle Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Polis yetkilileri, sele kapılan bir çocuk dahil 4 kişinin kasırgada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkenin Kuzey Adası'nda 1442 kişiye ulaşılamadığı ve bölgedeki 144 bin yapının hala elektriğe erişiminin olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, 13 Şubat'ta bölgeye normal şartlarda şubat ayı boyunca yağan yağmurdan 3 kat daha fazla yağmur yağdığını bildirdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanı Kieran McAnulty, dün 300'den fazla kişinin kurtarıldığını, bunlardan 60'ının tek bir çatıda mahsur kaldığını ve bunları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

McAnulty, "Evlere, iş yerlerine, yollara, köprülere ve altyapımıza verilen hasarla uğraşırken önümüzde uzun bir yol olduğunu herkes biliyor. Bu büyük bir felaket ve en çok etkilenen bölgelerin iyileşmesi haftalar alacak." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 9 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve bazı bölgelere sel ve heyelan nedeniyle ulaşılamadığını dile getiren McAnulty, ekiplerin birçok yerde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisini paylaştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, başkent Wellington'daki afet yönetim merkezine ziyarette bulundu.

Anne, burada yaptığı açıklamada, "Aklım, evleri veya işleri Gabrielle Kasırgası'ndan etkilenen tüm Yeni Zelandalılarla birlikte. Bu endişe verici ve zor dönemde Yeni Zelanda halkının cesaretine hayranım." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda hükümeti, ülkenin kuzeyinde etkili olan Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu bölgelere destek vermek ve ek kaynak sağlamak amacıyla dün acil durum ilan ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Chris Hipkins, ordu birliklerinin, kasırgadan etkilenenlerin tahliyesi ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı olmak için bölgede bulunduğunu açıklamıştı.

Gabrielle Kasırgası, söz konusu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açarken, 60 bini aşkın evin elektriksiz kalmasına sebep olmuştu. (AA)

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