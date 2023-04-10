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Yeni Zelanda'yı hortum vurdu. En az 50 ev hasar gördü

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da meydana gelen hortum felaketinde en az 50 evin hasar gördüğü belirtildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:03
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Yeni Zelanda'yı hortum vurdu

Yeni Zelanda'yı hortum vurdu. En az 50 ev hasar gördü
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Yerel basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda'nın Tasman ve East Auckland bölgelerinde 16 saat arayla 2 hortum meydana geldi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, hortumlarda ilk belirlemelere göre 50 evin zarar gördüğü belirtildi.

Yangın ve Acil Durum Yöneticisi Blair Walklin, ekiplerin hasara uğrayan bölgelerde çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

- "Şiddetli sağanak" uyarısı yapılmıştı

Yeni Zelanda'da dün, Kuzey Adası başta olmak üzere ülkenin büyük bölümü için "şiddetli sağanak" uyarısı yapılmıştı.

Ülkenin güneyindeki tatil noktaları Nelson ve Taranaki için "turuncu" kodlu yağış uyarısı verilmişti.

Plenty Körfezi, Kapiti-Horowhenua, Tararua, Wairarapa, Marlborough ve Westland'de de hava tahminlerine göre şiddetli yağış bekleniyor. (AA)

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