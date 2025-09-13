Yeniçağ 24 yaşında

Değerli okurlarımız;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini yayın ilkeleri olarak belirleyip yola çıktığımız günden, bugüne kadar; çizgimizden sapmadan, 23 yılı geride bıraktık.

Bu yolculuğumuzda, sadece; her zaman ve her şartta karşılık beklemeden bize destek olan okuyucularımızdan güç aldık.

Türk Milliyetçiliği’nin yıkılmaz kalesi ve basındaki tek bayrağı olan YENİÇAĞ, bundan sonra da egemen güçlere boyun eğmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için mücadelesini sürdürecektir.

Özgür ve bağımsız yayıncılığın timsali olan YENİÇAĞ, sizlerden aldığı güçle yoluna devam edecektir.

Saygılarımızla...

YENİÇAĞ