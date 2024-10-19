Yeniçağ Gazetesi: AKP’nin eseri aile boyu işsizlik ve yoksulluk

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EMEKLİ BABA İLE OĞLU AYNI FUARDA İŞ KUYRUĞUNDA

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2024 İstihdam Fuarı'nda, ailedeki çocukları okutabilmek evi geçindirebilmek için emekli bir baba ve oğlunun aynı iş kuyruğunda olması, ülkede ekonominin dibe vurduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye de işsizlik TÜİK rakamlarında da alarm veriyor… Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27.2. Ekmek artık aslanın midesinde. Ordan ekmeğini çıkarabilen bir nebze de olsa mutlu oluyor.

Esenyurt Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 2024 İstihdam Fuarı, ülke ekonomisinin geldiği son durumunu gözler önüne serdi. Geçinemeyen emekli baba, maddi imkansızlıklardan dolayı üniversiteye gidemeyen oğluyla birlikte iş için fuardaydı. Baba Abdulcabbar Sevinç, "Beş çocuğum var. Üçü okuyor. Gelirimiz giderimizi karşılamadığı için mecburen çalışmak zorundayım" dedi.

Türkiye'de artan enflasyon ve art arda gelen zamlardan dolayı geçim derdi yaşayan emekliler, iş bulmakta zorlanan üniversite mezunları, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar soluğu Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2024 İstihdam Fuarı'nda aldı. Maddi imkansızlıklardan dolayı üniversiteye gidemeyen 25 yaşındaki Orhan Sevinç, kardeşlerini okutabilmek için emekli babasıyla birlikte firmalarla görüşerek, geçimlerini sağlayabilecekleri bir iş aradı. Emekli maaşı ile bir ailenin geçimini sağlayamayacağını belirten Abdulcabbar Sevinç, fuara başvuran yüzlerce emekliden sadece biriydi. Sevinç, "Emekli maaşımla geçinemiyorum. Beş çocuğum var. Üçü okuyor. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Çalışmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Oğlu Orhan Sevinç ise şöyle konuştu:

"İşe alıyorlar ama verilen maaşlar çok düşük. Kiradayız, asgari ücretle evin geçimini sağlayamıyorum. 4 aydır iş bulamıyorum. Kardeşlerimi okutmak için günlük işlere devam ediyorum. Belediyemizin böyle bir fuar yapması çok güzel oldu."

Fuara, iş bulamayan üniversite mezunları da yoğun ilgi gösterdi. Beyaz yakada iş bulamayan lisanslı işsizler, geçinebilmek için mavi yaka işlere başvurdu. Burcu Daşdemir de o gençlerden biri. Kendi mesleğinde iş bulamadığını söyleyen Daşdemir, "Herkes tecrübe istiyor ama biri bizi işe almadan tecrübe edinemeyiz. Üniversite mezunuyuz fakat şu an fabrikalarda iş arıyoruz ya da 17 bin lira maaşla çalışmamız isteniyor. İş başvurusunda bulunuyoruz, herkes 1 hafta sonra döneceğiz diyor. Mülakatlara katılamıyorduk, burada hepsi bir arada" diye konuştu.

Bir buçuk aydır iş aradığını söyleyen 6 çocuk babası Faruk Tüfenci, "İşsiz kalmak çok zor. Bugün fuara gelerek firmalarla görüştüm. Önümüzdeki hafta iş başı yapacağım" ifadelerini kullandı.

Altı aydır iş aradığını belirten Sinan Öztürk, "Kiracıyım. Önceki iş yerimde 19 bin lira maaş veriyorlardı. Kiram 17 bin lira oldu. Bana 2 bin lira kalıyor. O parayla nasıl geçineceğim? Mecburen işimden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi annem babam yardımcı oluyor geçimimize. Şartlar çok ağır" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik alanında Esenyurt'ta önemli çalışmalar yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in artan işsizlikle mücadele amacıyla düzenlediği fuara, üç gün boyunca binlerce vatandaş başvurdu. İstihdam fuarında sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 240 firma, iş arayanlarla bir araya gelerek yüzlerce istihdam sağladı. Esenyurt'ta 8 ayda istihdam edilenlerin sayısı 4 bin 730'a ulaştı.